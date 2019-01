Wahl von «Miss» und «Mister Nordrhein-Westfalen»

Köln (dpa) - Lara-Kristin Bayer (20) ist «Miss Nordrhein-Westfalen 2019». Die Essenerin setzte sich am Samstag in einem Kölner Einkaufscenter gegen ihre Konkurrentinnen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren durch. Mit ihrem Sieg im Schönheitswettbewerb sei sie automatisch für die Wahl der «Miss Germany» am 23. Februar im Europa-Park in Rust qualifiziert, teilten die Veranstalter mit. Das männliche Pendant wurde ebenfalls gekürt: «Mister Nordrhein-Westfalen 2019» wurde Hai Nguyen.

Von dpa