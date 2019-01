Schwangere bei Kellerbrand in Köln leicht verletzt

Köln (dpa/lnw) - Bei einem Kellerbrand in einem Hochhaus in Köln ist eine schwangere Frau leicht verletzt worden. Die etwa 30-Jährige wurde am Samstag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden. Im Keller des Hochhauses hätten mehrere Verschläge sowie ein Reifenstapel gebrannt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten rund 30 Bewohner ihre Wohnungen verlassen, sie wurden in Bussen betreut. Nach den Löscharbeiten wurden die Zimmer auf Gase untersucht, anschließend konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Der Keller musste entlüftet werden. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens waren noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Von dpa