Europarlamentarier Brok lässt Zukunft offen

Düsseldorf (dpa) - Eine Woche vor der endgültigen Aufstellung der nordrhein-westfälischen Europawahlliste lässt der langjährige Europaparlamentarier Elmar Brok (CDU) seine politische Zukunft offen. Brok wollte sich am Samstag beim Neujahrsempfang der NRW-CDU nicht äußern, ob er bei der Landesvertreterversammlung am 26. Januar in Siegburg seine letzte Chance für eine Nominierung nutzen werde. Er wisse aber, was er tun werde, sagte er am Rande der Veranstaltung auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa