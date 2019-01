Kainz wechselt von Werder Bremen zum 1. FC Köln

Bremen/Köln (dpa) - Der Wechsel des österreichischen Fußball-Nationalspielers Florian Kainz von Werder Bremen zum Zweitligisten 1. FC Köln ist perfekt. Der Offensivspieler bestand am Freitag den Medizincheck und unterschrieb bei den Rheinländern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Dies teilten beide Clubs am Freitag mit. Dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse für den 26 Jahre alten Mittelfeldspieler rund drei Millionen Euro plus einer möglichen Prämie im Falle eines FC-Aufstiegs.

Von dpa