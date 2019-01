Rückrundenstart: Schalke gegen Wolfsburg mit vier Ausfällen

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Der FC Schalke 04 hat zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga schon wieder personelle Probleme. Nach den Angreifern Breel Embolo (21) und Guido Burgstaller (29) sowie Mittelfeldmann Amine Harit (21) fällt auch Nabil Bentaleb für die Begegnung am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) mit dem VfL Wolfsburg verletzt aus. Bei dem 24 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler haben sich in dieser Woche erneut Probleme im Oberschenkelbereich ergeben, wie Sportdirektor Axel Schuster am Freitag erläuterte.

Von dpa