Merkel und Macron in Aachen: Geschäfte müssen schließen

Aachen (dpa) - Bei der Unterzeichnung des neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrags durch Präsident Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel in Aachen wird es zu Einschränkungen im öffentlichen Leben kommen. Geschäfte in unmittelbarer Nähe müssen beim Staatsakt an diesem Dienstag im Krönungssaal des Aachener Rathauses geschlossen bleiben. Anwohner müssen sich ausweisen und können nur unter Polizeibegleitung in ihre Wohnungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. «Wir haben eine abstrakt hohe Gefährdungslage, aber keine Hinweise auf konkrete Gefährdungen», sagte der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach am Freitag.

Von dpa