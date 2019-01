150 Millionen für «Gründungsexzellenz» an NRW-Hochschulen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Geldsegen für sechs Top-Universitäten in Nordrhein-Westfalen: An der RWTH Aachen, der Ruhr-Universität Bochum, der Technischen Universität Dortmund, der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sowie an den Universitäten Köln und Paderborn will das Land insgesamt bis zu 150 Millionen Euro investieren. Innovationsminister Andreas Pinkwart (FDP) erklärte dazu am Freitag: «Forschungsexzellenz muss stärker als bisher zur Gründungsexzellenz werden.» Das Geld soll Ausgründungen aus den Universitäten fünf Jahre lang ankurbeln.

Von dpa