Holocaust-Gedenktag: NRW-Regierungschef besucht Auschwitz

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) besucht am Internationalen Holocaust-Gedenktag (27. Januar) das frühere Konzentrationslager Auschwitz. Begleitet werde Laschet von christlichen, jüdischen und muslimischen Jugendlichen aus NRW, die auf Einladung der Union progressiver Juden zur gleichen Zeit die Gedenkstätte besuchen, teilte die Staatskanzlei am Freitag in Düsseldorf mit. Auf Einladung des polnischen Präsidenten Andrzej Duda werde Laschet im Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau auch an der offiziellen Gedenkfeier zum 74. Jahrestag der Befreiung des nationalsozialistischen Vernichtungslagers teilnehmen.

Von dpa