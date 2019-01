Völler: «An Havertz wollen wir noch ein bisschen Spaß haben»

Leverkusen (dpa/lnw) - Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler sieht die mittelfristige Zukunft von Nachwuchstalent Kai Havertz weiter unter dem Bayer-Kreuz. «Die Vertragssituation ist sehr beruhigend für uns. Dass es irgendwann schwer wird, Kai zu halten, wissen wir», sagte Völler der «Bild»-Zeitung (Freitag). Nationalspieler Havertz hat beim Fußball-Bundesligisten noch einen Vertrag bis 2022 - angeblich ohne Ausstiegsklausel. «Er ist erst 19 Jahre alt und hat noch die ganze Karriere vor sich. Wir wollen an dem Jungen noch ein bisschen Spaß haben. Und Kai weiß, was er an uns hat», sagte Völler.

Von dpa