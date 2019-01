Mord an Prostituierter in Paris: Verdächtiger ausgeliefert

Hamm/Paderborn (dpa/lnw) - Ein in Paderborn festgenommener Mann, der in Paris eine Prostituierte ermordet haben soll, ist nach Frankreich ausgeliefert worden. Wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Hamm am Freitag sagte, wurde der Verdächtige am Donnerstag den französischen Behörden übergeben. Damit sei das Verfahren auf deutsche Seite abgeschlossen. Zuvor hatte «Radio Hochstift» berichtet.