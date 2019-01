Fahrer prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Gangelt (dpa/lnw) - Ein 34-Jähriger ist im Kreis Heinsberg mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der Mann sei zwischen Kreuzrath und Gangelt mit seinem Auto ins Schlingern geraten und seitlich gegen den Baum am Straßenrand geprallt, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Demnach wurde der Mann in dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen geholt werden. Reanimationsversuche an der Unfallstelle durch einen Notarzt blieben ohne Erfolg. Die Fahrbahn sei nass, aber nicht glatt gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa