Gas-Fernleitung durch Nordrhein-Westfalen kann gebaut werden

Essen (dpa/lnw) - Der Bau der Gas-Fernleitung «Zeelink» quer durch Nordrhein-Westfalen kann beginnen. Die Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf hätten die Planfeststellungsbeschlüsse für 165 der insgesamt 216 Leitungskilometer zugestellt, teilten die Gasnetzbetreiber Open Grid Europe (OGE) und Thyssengas am Donnerstag mit. Die Leitung soll von Lichtenbusch bei Aachen bis Legden nahe Ahaus führen. Vorbereitungsarbeiten sollten schon in den kommenden Tagen beginnen, der eigentliche Baustart sei für den 1. April geplant. Die noch ausstehende Genehmigung der Bezirksregierung Münster werde in den kommenden Monaten erwartet.

Von dpa