Am Freitag kann es glatt auf den Straßen werden

Essen (dpa/lnw) - Im Berufsverkehr am Freitagmorgen droht auf den Straßen in NRW Glatteis. Überfrierende Nässe könne es bis ins Flachland hinein geben, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Donnerstag. Schon in der Nacht zu Freitag sollten Autofahrer vorsichtig sein, sagte eine Sprecherin auf Anfrage am Donnerstag. Besonders kritisch könne es am Morgen zwischen 6 und 7 Uhr werden.

Von dpa