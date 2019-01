Sprinter Maurice Huke in Dortmund Favorit auf Hallentitel

Dortmund (dpa/lnw) - Sprinter Maurice Huke vom TV Wattenscheid ist bei den westfälischen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten am Samstag in Dortmund Favorit über 60 und 200 Meter. Im vergangenen Jahr war der 25-Jährige bei den nationalen Hallenmeisterschaften Zweiter im 200-Meter-Wettbewerb. Mit der 4 x 200-Meter-Staffel seines Vereins könnte er sogar dreifach erfolgreich sein. Bei den Frauen startet Neele Schuten vom TV Gladbeck mit guten Aussichten über 60-Meter-Hürden und über 200 Meter. Die 19-Jährige hatte am 6. Januar ebenfalls in Dortmund mit 8,71 Sekunden über 60-Meter-Hürden einen guten Einstand in die Hallensaison.

Von dpa