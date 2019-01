Nürnbergs Köllner: Ziehe vor Friedhelm Funkel 120 Hüte

«Wenn du das nicht hinbekommst, fliegt es dir um die Ohren. Sollte ich also in Friedhelms Alter Opa sein, schiebe ich lieber den Kinderwagen», sagte Köllner. Funkel selbst erwähnte in dem Doppel-Interview, es mache Spaß, auch wenn er schon 65 sei. «Aber: Ich fühle mich nicht so, das Alter spielt für mich keine Rolle.»