WDR räumt Fehler in drei Fernsehdokumentationen ein

Köln (dpa) - In drei Filmen der Dokumentationsreihe «Menschen hautnah» im WDR Fernsehen gibt es nach Angaben des Senders Fehler und Verstöße gegen journalistische Standards. Eine Sprecherin des Senders betonte am Donnerstag in Köln jedoch, dass die Darstellungen - von diesen Ungenauigkeiten abgesehen - der Wahrheit entsprächen und nicht etwa gestellt seien. Die drei Produktionen stammen von derselben Journalistin, die als freie Autorin für den WDR arbeitet. In den drei Sendungen tritt jeweils dasselbe Paar auf, aber unter unterschiedlichen Namen. Die Fehler beträfen Jahreszahlen und Altersangaben. Über den Fall hatte die «Süddeutsche Zeitung» berichtet.

Von dpa