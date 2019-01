Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der sogenannten Reichsbürger in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Ende 2018 seien 3200 Reichsbürger in NRW verzeichnet worden, heißt es in einem Bericht für den Innenausschuss des Landtags am Donnerstag. Noch im vergangenen April war die Zahl mit 2750 angegeben worden.

Von dpa