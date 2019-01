Suchaktion in Meschede: Kinderfahrrad an Ruhrufer entdeckt

Meschede (dpa/lnw) - Im sauerländischen Meschede hat die Polizei am Mittwochnachmittag eine große Suchaktion gestartet, weil ein Kind in die Ruhr gefallen sein könnte. Zeugen hatten ein Kinderfahrrad am Ufer entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Auch ein Helm wurde am Ruhrufer gefunden. Deshalb suchten Feuerwehrleute vorsorglich die Uferbereiche ab. Bewohner angrenzender Häuser wurden zudem befragt. «Bisher haben wir kein Kind gefunden.» Allerdings sei auch bisher keine Vermisstenanzeige gestellt worden. Die Polizei bittet mit Fotos in den sozialen Medien um Hinweise zu den Fundsachen. Die Suchaktion dauerte am Mittwochabend an.

Von dpa