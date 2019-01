Ministerium will Verbleib von Ölpellets erneut prüfen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das nordrhein-westfälische Umweltministerium will den Verbleib von illegal entsorgten Raffinerierückständen in einer Tongrube am Niederrhein erneut prüfen lassen. Um sicherzustellen, dass keinerlei Gefahr für Mensch und Umwelt bestehe, werde ein zusätzliches Gutachten in Auftrag gegeben, sagte Ministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) laut Mitteilung vom Mittwoch auf einer Informationsveranstaltung in Schermbeck. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Von dpa