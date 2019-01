Essen (dpa/lnw) - Gute Aussichten für das Wochenende: Am Samstag und Sonntag soll es in Nordrhein-Westfalen zwar kalt, aber sonnig werden. Das sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen am Mittwoch. Grund ist demnach ein Hochdruckgebiet, das sich bereits am Freitag aufbaut und das Land dann am Wochenende mit Sonne verwöhnt.

Von dpa