Wie geht der Loveparade-Prozess weiter?

Im Loveparade-Strafprozess sprechen die Juristen am Mittwochmorgen (16. Januar) darüber, ob der Prozess bis zu einem Urteil fortgesetzt oder vorher ohne Urteil eingestellt werden soll. Bei einem sogenannten Rechtsgespräch wollen Richter, Staatsanwälte, Verteidiger und Nebenklage-Anwälte erörtern, wie das Verfahren aus ihrer Sicht bislang gelaufen ist und wie es weitergehen kann. Das Gericht will auch eine eigene Einschätzung abgeben.

Nur die unmittelbar an der Hauptverhandlung beteiligten Juristen dürfen an dem Gespräch teilnehmen. Im Loveparade-Mammutverfahren sind das bis zu 75. Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen. Über Gesprächsinhalte will das Gericht erst am Donnerstagmittag informieren. Es wird aber damit gerechnet, dass schon am Mittwoch Inhalte bekannt werden.

21 Menschen sterben beim Loveparade-Unglück

Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg waren am einzigen Zu- und Abgang zum Veranstaltungsgelände im Gedränge 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt worden.