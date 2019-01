NRW-Verfassungsschutz nimmt AfD-Landesverband ins Visier

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalens nimmt die AfD NRW stärker unter die Lupe. «Unser nordrhein-westfälischer Verfassungsschutz bearbeitet den NRW-Landesverband der AfD in Zukunft ebenfalls als «Prüffall»», erklärte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstagabend in Düsseldorf. Ob der Landesverband der Jungen Alternative darüber hinaus als Verdachtsfall eingestuft werde, «werden wir nach Prüfung des Gutachtens des Bundesamtes entscheiden.»

Von dpa