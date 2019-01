Serieneinbrecher mit DNA-Treffer überführt: Festnahme .

Aktuell werfen die Ermittler dem Serben vor, drei Einbrüche in Düsseldorf und drei in Gelsenkirchen begangen zu haben. Die Polizisten waren mehrfach zu seiner Wohnung in Düsseldorf gefahren und hatten schließlich Glück, dass er sich am Fenster zeigte. In seiner Wohnung fand sich nach der Festnahme bei der fälligen Wohnungsdurchsuchung unter anderem eine hochwertige Uhr, die aus einem Einbruch in der Silvesternacht in Gelsenkirchen stammt.