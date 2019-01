900 tote Schweine: Anlage noch im Dezember gewartet

Vreden (dpa/lnw) - Die Lüftungs- und Alarmanlage eines Schweinemastbetriebes in Vreden, in dem zu Wochenanfang 900 Tiere qualvoll verendet sind, ist zuletzt im vergangenen Monat von einer Fachfirma überprüft worden. Das teilte der Hofbetreiber Christian Röring am Dienstag in einer Mitteilung mit. Röring ist der Sohn des CDU-Bundestagsabgeordneten und Präsidenten des westfälisch-lippischen Landwirtschaftsverbandes Johannes Röring.

Von dpa