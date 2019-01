Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Grünen in Nordrhein-Westfalen freuen sich über einen Rekord-Anstieg ihrer Mitgliederzahlen und führen das auch auf den Stil ihrer Bundesparteispitze zurück. «Wir sind gewachsen wie nie zuvor», bilanzierte Landesparteichef Felix Banaszak am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa