1. FC Köln investiert in E-Sports-Unternehmen

In der neuen Virtuellen Bundesliga (VBL), in der 22 Erst- und Zweitligisten aktiv sind, stellt SK Gaming das FIFA-Team des 1. FC Köln. Für die VBL haben das Unternehmen und Köln ein eigenes Trikot mit gemeinsamem Logo entwickelt, mit dem die vier FIFA-Spieler antreten werden. Zum Auftakt der neuen VBL trifft der 1. FC Köln am 16. Januar im WM-Stadion auf den VfL Wolfsburg.