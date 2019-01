Leiche in Blockhütte: Keine Spuren eines Verbrechens

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer Leiche in einer ausgebrannten Blockhütte in Düsseldorf haben die Ermittler keine Hinweise auf ein Verbrechen. «Es gibt allerdings keine klare Brandursache. Es handelt sich um ein schwieriges Spurenbild», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Anfrage.