Meschede (dpa/lnw) - In Meschede ist nach Polizeiangaben ein Auto in der Ruhr versunken. «Wir suchen nach möglichen Fahrzeuginsassen», sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen in der sauerländischen Stadt. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz. Weitere Details konnte der Sprecher zunächst nicht nennen.

Von dpa