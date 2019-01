Zahlreiche Aachener Haushalte seit der Nacht ohne Fernwärme

Aachen (dpa/lnw) - Bis zu 1000 Aachener Haushalte sind im Laufe der Nacht zu Dienstag von der Fernwärme-Versorgung abgeschnitten worden. Das System sei in der Nacht wegen Reparaturarbeiten planmäßig abgeschaltet worden, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke am Morgen. In den meisten betroffenen Wohnungen und Gebäuden werde es aber erst im Laufe des Morgens oder des Vormittags kalt, weil das System nur langsam auf die Abschaltung reagiere. Bis zum Mittag sollten die Arbeiten beendet sein. Grund für die Abschaltung ist die Reparatur eines Schadens an der Fernwärmeleitung.

Von dpa