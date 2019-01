Frauenleiche in Schwerte: Polizei fasst Tatverdächtigen

Schwerte (dpa/lnw) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 72-Jähriger in Schwerte nahe Dortmund hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 49-Jährige sei am Sonntagabend in Schwerte von einem Spezialeinsatzkommando gefasst worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Mann stehe unter dem dringenden Verdacht, die Frau getötet zu haben, hieß es. Eine Ermittlungsrichterin habe Haftbefehl unter anderem wegen Mordes erlassen. Weitere Details teilten die Ermittler zunächst nicht mit.

Von dpa