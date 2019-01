Regionalligist Wattenscheid 09 mit 350 000 Euro gerettet

Bochum (dpa) - Der traditionsreiche Fußball-Club SG Wattenscheid 09 ist vorerst gerettet. Wie der Regionalligist am Montag mitteilte, konnten die im laufenden Etat fehlenden 350 000 Euro dank der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne «Rettet die SG Wattenscheid 09» aufgebracht werden. «Dadurch ist der weitere Spielbetrieb gesichert und es ist geplant, auch in der kommenden Saison in der Regionalliga West an den Start zu gehen», hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Von dpa