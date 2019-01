Gesunkenes Partyschiff in Köln geborgen

Köln (dpa/lnw) - Ein an Weihnachten in einem Kölner Hafen gesunkenes Partyschiff ist am Montag von einem Schwimmkran aus dem Wasser gehoben worden. Der Bergungsprozess mitsamt des Abpumpens werde sich über mehrere Tage hinziehen, sagte ein Sprecher der Reederei «Pure Liner». Ein niederländisches Spezialunternehmen sei damit beauftragt worden. Über die Bergung hatte zuvor der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtet.