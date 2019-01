Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein zwölf Meter langes mobiles Klassenzimmer auf Rädern wird in diesem Jahr auf etlichen Grundschulhöfen Nordrhein-Westfalens Station machen. Seine Mission: digitale Bildung. Am Montag gab Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) an einer Düsseldorfer Grundschule den Startschuss.

Von dpa