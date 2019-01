Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat für die am Wochenende beginnende Rückrunde Torhüter Jaroslav Drobny verpflichtet. Der 39-Jährige, der bereits am Sonntag beim Telekom Cup erstmals für die Fortuna zwischen den Pfosten stand, unterschrieb bei den Rheinländern einen Vertrag bis zum Saisonende. Das teilte der Club am Montag mit.

Von dpa