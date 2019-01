Leiche aus brennender Holzhütte identifiziert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer Leiche in einer brennenden Blockhütte in Düsseldorf ist das Todesopfer identifiziert worden. Es handele sich um einen 60-jährigen Norddeutschen, teilte die Polizei am Montag mit. Er hatte einen Schlüssel zu der Hütte und durfte sich dort aufhalten. Die Obduktion ergab, dass der Mann durch das Feuer ums Leben kam. Unklar war weiterhin die Brandursache. Experten sollten in der ausgebrannten Hütte am Montag erneut nach Spuren suchen, um zu ermitteln, wodurch das Feuer ausbrach.

Von dpa