Tuifly verlegt Abflüge wegen Warnstreiks nach Paderborn

Hannover (dpa/lni) - Wegen eines für Dienstag angekündigten Warnstreiks verlegt die Fluggesellschaft Tuifly vier Abflüge aus Hannover-Langenhagen an den Flughafen Paderborn-Lippstadt. «Unsere Fluggäste werden wir über die neuen Flugzeiten direkt informieren und bitten früher am Flughafen Langenhagen zu erscheinen, um von dort gemeinsam mit Reisebussen nach Paderborn zu fahren», teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Die Busse würden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Es handele sich um Flüge nach Hurghada, Agadir, Funchal und Teneriffa.

Von dpa