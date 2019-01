Dortmund (dpa) - Der ehemalige Fußball-Weltmeister Mario Götze hat 2018 als «ein Jahr mit Höhen und Tiefen» bezeichnet. Mit dieser Aussage in der «Welt am Sonntag» bezog sich der 26 Jahre alte Profi von Borussia Dortmund vor allem auf seine Nichtnominierung für die WM in Russland und die erfolgreiche erste Bundesliga-Halbserie mit Tabellenführer BVB.

Von dpa