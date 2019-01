Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen brauchen nach Überzeugung der SPD-Opposition wirksamere rechtliche Möglichkeiten gegen die Zweckentfremdung regulären Wohnraums. In einem Antrag an den Landtag fordert die SPD von der schwarz-gelben Landesregierung, das Wohnungsaufsichtsgesetz entsprechend anzupassen.

Von dpa