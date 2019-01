Krefeld (dpa/lnw) - Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Krefeld ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, krachte ein betrunkener Autofahrer am Samstagabend mit seinem Wagen von hinten in das Motorrad. Der Biker starb noch an der Unfallstelle.

Von dpa