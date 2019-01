Große Razzia gegen Clans im Ruhrgebiet

Düsseldorf (dpa) - Mit einer großangelegten Razzia im Ruhrgebiet ist die Polizei am Samstagabend gegen Clankriminalität vorgegangen. 1300 Polizisten seien im Einsatz, erklärte das nordrhein-westfälische Innenministerium. «Auftakt zur größten Razzia gegen Clan-Kriminalität in der NRW-Geschichte», schrieb die Behörde bei Twitter. Innenminister Herbert Reul (CDU) sei bei den Maßnahmen in Bochum vor Ort gewesen.

Von dpa