DEG gewinnt 222. Derby und Winter Game

Köln (dpa) - Die Düsseldorfer EG hat das vierte DEL-Winter-Game im Derby bei den Kölner Haien 3:2 (1:0, 1:0, 0:2) nach Verlängerung gewonnen. John Henrion entschied das 222. Duell der rheinischen Rivalen am Samstag vor 47 011 Zuschauern im Kölner Fußballstadion in der dritten Minute der Overtime. Zuvor hatte ausgerechnet der langjährige Kölner Philip Gogulla einen Doppelpack (1. Minute/34.) für die DEG erzielt. Colby Genoway (45.) und Felix Schütz (59.) retteten die lange unterlegenen Haien noch in die Verlängerung.

Von dpa