Ausströmendes Ammoniak löst Großeinsatz in Jülich aus

Jülich (dpa/lnw) - Ausströmendes Ammoniak hat in Jülich im Kreis Düren am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. In einem papierverarbeitenden Betrieb sei bei Flexarbeiten ein Rohr beschädigt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das giftige und stinkende Gas trete nur in geringer Menge aus. Eine Gefahr für Anwohner bestehe nicht, sagte der Sprecher. Die Dürener Straße wurde gesperrt. Menschen im Umkreis sollten vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten.

Von dpa