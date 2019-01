Rot missachtet: Vier Verletzte bei Zusammenstoß auf Kreuzung

Wesel (dpa/lnw) - Ein Fünfjähriger und drei weitere Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf einer Kreuzung in Wesel verletzt worden. Eine 26-jährige Autofahrerin habe am Samstag eine rote Ampel missachtet, teilte die Polizei mit. Sie fuhr demnach in den Kreuzungsbereich und kollidierte dort mit dem Auto einer 24-Jährigen, die schwer verletzt wurde. Deren Beifahrer sowie die 26-Jährige und ihr fünfjähriger Sohn in dem anderen Unfallwagen erlitten leichte Verletzungen.

Von dpa