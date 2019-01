Funkel vor Vertrag in Düsseldorf: «Das kriegen wir hin»

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Lehrer Friedhelm Funkel soll noch vor dem Rückrundenauftakt am Samstag beim FC Augsburg einen neuen Vertrag beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf bekommen. «Das kriegen wir hin», sagte Fortuna-Vorstandschef Robert Schäfer am Sonntag in der Sport1-Sendung «Doppelpass». Er sei sehr zuversichtlich, die Gespräche schnell abzustimmen, sagte der 42 Jahre alte Schäfer zu den bevorstehenden Unterredungen mit dem 65-jährigen Funkel.