Brühl (dpa/lnw) - Die in Moers geborene Fotografin Mona Schulzek erhält für ihre Arbeiten das Max Ernst Stipendium der Stadt Brühl. Die 27-Jährige nutze in ihren Werken verschiedene handwerkliche und mediale Prozesse, um eine «neue irritierende Wirklichkeit» zu schaffen, heißt es in der Begründung der Jury.

Von dpa