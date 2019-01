Armina Bielefeld holt Angreifer Yabo aus Salzburg zurück

Yabo nahm bereits am heutigen Freitag das Training in Bielefeld auf und reist am Sonntag mit dem Team von Trainer Uwe Neuhaus ins Trainingslager nach Benidorm/Spanien. «Ich bin absolut davon überzeugt, dass er uns menschlich und sportlich helfen wird», sagte Arminias Sportgeschäftsführer Samir Arabi. Neuhaus meinte: «Reinhold Yabo ist ein sehr ehrgeiziger Teamplayer, der torgefährlich ist, aber auch Treffer vorbereiten kann. Mit diesen Qualitäten wird er unsere Offensive verstärken.»