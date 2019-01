Nach Schüssen: Kölner Polizei durchsucht Shisha-Bar

Rivalisierende Rockerbanden sollen nach Erkenntnissen der Polizei für die Schüsse in der Kölner Innenstadt am vergangenen Freitag verantwortlich sein. Zuerst peitschten in der Nähe des Doms Schüsse durch eine Straße, dann ging ein wahrer Kugelregen auf eine Spielhalle nieder. Es sei nur ein «glücklicher Zufall, dass bisher noch niemand zu Tode gekommen» sei, hatte Klaus-Stephan Becker, Leiter Direktion Kriminalität, am Mittwoch mit Blick auf die Rivalitäten eingeräumt.

«Wir werden es nicht dulden, dass es in Köln so weitergeht wie bisher. Wer hier in Köln den Rechtsstaat so herausfordert, der wird Antwort bekommen», hatte Polizeipräsident Uwe Jacob ebenfalls am Mittwoch gesagt. Erste Durchsuchungen habe es schon gegeben.