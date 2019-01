Werder bestätigt: Torwart Drobny vor Wechsel nach Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Torwart-Routinier Jaroslav Drobny soll innerhalb der Fußball-Bundesliga von Werder Bremen zu Fortuna Düsseldorf wechseln. Nach Angaben der Bremer hat der 39 Jahre alte Tscheche am Donnerstag bereits das Trainingslager der Werderaner in Südafrika verlassen, um in Düsseldorf einen Medizincheck zu absolvieren. «Jaroslav hat sich bereits von der Mannschaft verabschiedet und befindet sich auf dem Weg zurück nach Deutschland. Er hat sich in den vergangenen Jahren immer in den Dienst des Teams gestellt. Wir wollen ihm diese Chance nicht verwehren», sagte Sportchef Frank Baumann. Drobny bestritt bislang 200 Bundesliga-Spiele für den VfL Bochum, Hertha BSC, den Hamburger SV und Werder.

Von dpa