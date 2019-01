Schwerte (dpa/lnw) - Feuerwehrleute sind in Schwerte bei Dortmund auf die Leiche einer Frau gestoßen, die Ermittlern zufolge einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Ein Anwohner habe am Donnerstag in einem benachbarten Einfamilienhaus den Brandmelder gehört und die Feuerwehr alarmiert, berichteten Polizei Dortmund und Staatsanwaltschaft Hagen.

Von dpa