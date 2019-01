Wuppertaler Zoo: Ende der Eisbären-Haltung in Sicht

Wuppertal (dpa/lnw) - Der Zoo in Wuppertal will seine Eisbären-Haltung aufgeben. Die Tiere könnten nicht nach modernen Vorgaben gehalten werden, erklärte der Zoo am Donnerstag. In dem 1881 gegründeten Tierpark leben derzeit zwei Eisbären: Die sieben Jahre alte, in Wuppertal geborene Anori sowie der gleichaltrige Luka. Der Zoo hatte seit langem betont, dass die Eisbären-Haltung langfristig verbessert oder aufgegeben werden solle. Die Tiere sollen nun an andere Tierparks abgegeben werden.

Von dpa